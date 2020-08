DiRT 5: video gameplay su un evento Ice Breaker in Norvegia

DiRT 5 torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay, questa volta incentrato sulla modalità Ice Breaker in un circuito ambientato in Norvegia, dunque su una strada sterrata e ghiacciata, con tutto quello che ne consegue.

Il nuovo video di gameplay di DIRT 5 trasporta i giocatori in climi decisamente più freddi di quanto avevamo visto in precedenza con lo Stampede in Arizona, fornendo un'anteprima dei nuovi eventi di tipo Ice Breaker con ambientazione scandinava, in particolare in Norvegia.

Considerando lo stato del fondo stradale ci troviamo a dover affrontare la corsa con grip minimo, cosa che però potrebbe comportare il massimo divertimento, grazie a ghiaccio e neve su fondo sterrato.

Ice Breaker sfida i giocatori a dominare i circuiti ghiacchiati, con curve fluide e ambienti idilliaci. Controllo dell'acceleratore, drifting preciso e slancio sono le chiavi per padroneggiare questa nuovissima esperienza della serie DIRT.

Robert Karp, Development Director di DIRT 5, ha dichiarato: "La varietà è un aspetto fondamentale del nostro approccio a DIRT 5 e volevamo introdurre alcune nuove esperienze alla serie DIRT insieme a quelle preferite dai fan. Ice Breaker è una di queste nuove aggiunte e offre una sensazione di gioco completamente diversa. I giocatori dovranno trovare il proprio flusso per superare il gruppo.

Tutto si svolge in questi splendidi ambienti invernali, con cicli meteorologici dinamici e i potenziali bufere di neve. L'illuminazione sotto il ghiaccio rende questi eventi un vero spettacolo."

In precedenza, in un altro trailer avevamo visto anche gli eventi Path Finder di DiRT 5.