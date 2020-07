DiRT 5: video gameplay di uno Stampede in Arizona

DiRT 5 torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay registrato durante una sessione di gioco incentrata su una corsa Stampede in Arizona, che mostra questa particolare tipologia di gara sullo sterrato in condizioni piuttosto estreme.

Dopo aver visto il trailer sugli eventi Path Finder, il nuovo video mostra questo particolare tipo di corsa con location naturali dure e spietate, costruite per veicoli ruvidi e pronti all'uso con forti sospensioni e ammortizzatori. I circuiti Stampede sono a dir poco difficili e vi possono partecipare fino a 12 auto contemporaneamente, che gareggiano in questi eventi estremi.

"Stampede presenta terreni accidentati e l'opportunità per i veicoli di volare in aria con salti spettacolari in ogni circuito. Perfetto per camion e buggy, l'azione si intensifica con 12 veicoli in lotta per la vittoria, quindi i giocatori dovranno sgomitare ed essere coraggiosi", ha affermato Robert Karp, DiRT 5 Development Director presso Codemasters.

Sul terreno accidentato del Jimco Unlimited Truck, il nuovo video gameplay mostra anche il sistema climatico dinamico di DiRT 5 al lavoro, con un temporale in arrivo che trasforma il terreno e lo skyline di conseguenza, con variazioni nel sistema di illuminazione e nel fondo stradale che si riflettono sull'auto e sulla guida.

DiRT 5 sarà pubblicato il 9 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, seguito più avanti quest'anno da Xbox Series X e PlayStation 5. Una versione di Google Stadia uscirà all'inizio del 2021. I giocatori che acquisteranno l'Amplified Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato. Il gioco supporta Xbox Smart Delivery e l'aggiornamento gratuito di PlayStation quando i giocatori passeranno ad Xbox Series X o PlayStation 5.