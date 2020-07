Bright Memory: Infinite, nuovo trailer del gameplay per il ChinaJoy 2020

Bright Memory: Infinite si mostra con un nuovo trailer del gameplay in occasione del ChinaJoy 2020: si tratta di un mix di spettacolari sequenze per lo sparatutto sviluppato da un'unica persona.

Annunciato per Xbox Series X, Bright Memory: Infinite in realtà non è un'esclusiva e infatti approderà nel corso del 2021 non solo sulla console next-gen Microsoft ma anche su PC, PS4 e Xbox One.

Il gioco è ambientato nel 2036, anno in cui si verifica un misterioso evento nel cielo e squadre di agenti speciali vengono inviate per scoprire i cosa si tratta, rivelando che tutto è collegato a qualcosa di antico e inquietante.

Il personaggio che controlliamo in Bright Memory: Infnite è una agguerrita combattente, anch'essa con la missione di scoprire l'origine del fenomeno e di eliminare qualsiasi minaccia alla sicurezza globale, rappresentata in questo caso da gruppi di mercenari che presidiano i luoghi di origine dell'anomalia.

Stando a quanto mostrato, lo sparatutto sfrutterà le capacità di Xbox Series X in termini di risoluzione, frame rate ed effettistica, supportando anche il ray tracing.