Neon Genesis Evangelion, Asuka prende vita nel cosplay di pockythief

Aspettavate un cosplay a tema Dragon Ball o One Piece anche nella mattinata di oggi venerdì 31 luglio 2020, non è vero? E invece vi spiazziamo, e questa volta ci accingiamo a scomodare nientemeno che un capolavoro dell'animazione di tutti i tempi, Neon Genesis Evangelion. Non si accettano rimborsi.

Non che Neon Genesis Evangelion abbia davvero bisogno di presentazioni, data l'influenza culturale e mediatica che ha esercitato sin dalla sua comparsa. Dapprima il manga, scritto e illustrato da Yoshiyuki Sadamoto, poi l'anime prodotto da studio Gainax, e diretto da Hideaki Anno. E poi il doppiaggio di Cannarsi, potrebbe aggiungere qualcuno di più maligno, ma soprassediamo.

Asuka, una delle protagoniste di Neon Genesis Evangelion, prende vita in questo cosplay davvero notevole; così notevole che su Instagram, nel momento in cui scriviamo, ha raggiunto nientemeno che 10.500 mi piace. L'artista che l'ha realizzato è pockythief, sfruttando tra l'altro un costume da bagno intero riadattato per l'occasione. Il risultato è davvero apprezzabile, e vi consigliamo di dargli un'occhiata nell'immagine riportata qui di seguito. Se poi vorrete commentare il tutto, c'è l'apposita sezione: perché non utilizzarla?

