One Piece, Nami prende vita nel cosplay di citrus_heart

La nuova settimana del 27 luglio 2020 è ufficialmente cominciata: quale modo migliore di celebrarla di un bel cosplay dedicato a One Piece, e nello specifico ad una versione tutta particolare del personaggio di Nami?

Avete capito bene: la cosplayer citrus_heart ha deciso di celebrare la Nami di One Piece, in una versione speciale e successiva al salto temporale. I vestiti indossati e il suo aspetto, infatti, sono quelli dell'arco narrativo di Whole Cake Island, come probabilmente avrete già notato. Di suo naturalmente l'artista ci ha messo l'interpretazione e la notevole cura per i dettagli. Il tatuaggio è un di più del tutto non necessario, ma ovviamente non lo si poteva eliminare.

Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay della Nami di One Piece in questione: vi piace?