Bright Memory: Infinite non è un'esclusiva Xbox Series X, maggiori informazioni in futuro

Fantasticando sui miglioramenti che Bright Memory: Infinite avrà utilizzando l'Unreal Engine 5, FYQD ha affermato che il suo gioco non è un'esclusiva Xbox Series X. Lo studio, infatti, non avrebbe ricevuto nessuna richiesta da parte di Microsoft, ma non solo. Lo sviluppatore ha detto che diffonderà maggiori informazioni sull'argomento in futuro. L'approdo su PS5 è possibile?

In un post lasciato su Twitter per "fantasticare" su come sarà Bright Memory: Infinite, lo sparatutto in prima persona mostrato durante l'Inside Xbox, se sviluppato con l'Unreal Engine 5, lo sviluppatore FYQD si è messo a rispondere a un po' di persone che hanno scritto apprezzamenti, consigli o semplici domande. Quando uno ha scritto che "il gioco è esclusiva console Xbox Series X" lo sviluppatore ha risposto no, in realtà Bright Memory: Infinite non lo è. Il motivo? Non ha ricevuto nessuna richiesta per l'esclusività da parte di Microsoft. Anzi, FYQD ha detto che diffonderà maggiori informazioni a breve.

Parlando del gioco, lo sviluppatore ha detto di puntare a pubblicare Bright Memory: Infinite entro la fine dell'anno e che i 4K e i 60FPS sono l'obiettivo che si è prefissato su console. Al momento Bright Memory: Infinite gira già in 4K e a 110 FPS su una RTX 2080TI.

Infine lo sviluppatore ha confermato di voler concludere lo sviluppo di Bright Memory: Infinite da solo, poi, magari aprirà uno studio tutto suo.

Cosa ne pensate?