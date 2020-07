DIRT 5, upgrade PS5 gratis per chi acquista il gioco su PlayStation 4

DIRT 5 offrirà l'upgrade gratis alla versione PS5 per gli utenti che acquisteranno il gioco su PlayStation 4: lo ha confermato ufficialmente Codemasters.

"Date un'occhiata al trailer ufficiale con le feature di DIRT 5, che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre su PS4 e approderà poco dopo su PlayStation 5", si legge in una nota del team di sviluppo.

"DIRT 5 supporterà l'aggiornamento gratuito per gli utenti PlayStation, quindi potrete acquistare una copia del gioco su PS4 e ottenere la versione next-gen ottimizzata per PS5 senza costi aggiuntivi."

Il testo non fa riferimento alla medesima feature su Xbox One e Xbox Series X, ma la diamo praticamente per scontata viste le recenti dichiarazioni di Microsoft sugli upgrade gratis dei giochi su next-gen.

DIRT 5 includerà una modalità a 120 fps sia su PS5 che su Xbox Series X, fra le altre cose.