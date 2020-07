Iron Harvest 1920+, il trailer cinematico annuncia l'open beta disponibile su Steam

Iron Harvest 1920+ può adesso essere provato con mano, con l'open beta disponibile su Steam da oggi, come annunciato da Deep Silver e KING Art Games, invitando tutti i giocatori ad unirsi alla versione di prova con tanto di nuovo trailer cinematico.

La data di uscita di Iron Harvest 1920+ è fissata per l'1 Settembre 2020 su PC via Steam, GOG, su Epic store ed in edizione fisica presso retailer selezionati, mentre la versione console uscirà all'inizio del 2021, ancora senza una data di uscita precisa.

Attraverso l'open beta, i giocatori su Steam possono immergersi nell'affascinante mondo degli anni 1920+ e sperimentare le prime missioni in single player della storia, che poi ovviamente si estenderà nella versione completa e definitiva, con la possibilità di portarsi dietro i progressi fatti.

Inoltre King Art e Deep Silver hanno collaborato con ESL per offrire ai giocatori competitivi di RTS il primo torneo di Iron Harvest. La Pre-Season Cup culminerà con un grande finale alla Gamescom 2020 con premi per un totale di oltre 7000 €. I quattro vincitori delle qualificazioni, che inizieranno con il primo turno l'8 agosto 2020, si qualificheranno per le finali alla Gamescom digitale.

Gli sviluppatori spiegano inoltre che Iron Harvest 1920+ presenterà delle stagioni. Ogni stagione conterrà nuovi contenuti come mappe Skirmish e Challenge ed eventi stagionali dedicati in single palyer e multiplayer.

I giocatori che acquisteranno l'edizione standard di Iron Harvest avranno accesso gratuito alla Stagione 1. Mentre i possessori dell'Iron Harvest Deluxe Edition avranno accesso gratuito alle prime due stagioni e al grande Add-on non ancora annunciato. Ulteriori dettagli saranno svelati in seguito.

Iron Harvest si era mostrato già la settimana scorsa nella modalità skirmish, potete trovare ulteriori informazioni al riguardo nel provato di Simone Tagliaferri.