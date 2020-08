Deathloop: nuovo video diario degli sviluppatori, 4K e HDR su PS5

Deathloop è tornato a mostrarsi in un nuovo video diario da parte degli sviluppatori Arkane Lyon, nel quale vengono illustrate alcune sezioni di gameplay e scene d'intermezzo, per la maggior parte già viste in precedenza ma con il commento del team, che ha confermato anche come il gioco vada a 4K con HDR su PS5.

Viene peraltro confermato che Deathloop ha ricevuto grandi vantaggi da PS5, hardware che consente a quanto pare il raggiungimento di un "frame rate fluido", anche se non ci sono dati precisi su questo fronte, almeno in questo aggiornamento da parte di Arkane.

Deathloop è un action sparatutto in soggettiva che ha per protagonista Colt, un uomo incastrato in una sorta di loop temporale che lo porta a rivivere sempre la stessa giornata all'interno della paradisiaca e strana isola di Black Reef.

La sua missione è uccidere otto assassini prima che sopraggiunga la mezzanotte, altrimenti il ciclo si ripete nuovamente il giorno successivo, ma gli eventi non si ripetono sempre uguali: i progressi fatti di giorno in giorno permangono e consentono ogni volta di apprendere qualcosa di più su Black Reef e i suoi otto obiettivi, portando a sperimentare nuovi approcci per raggiungere i propri scopi.

In tutto questo si inserisce però Juliana Blake, vera e propria nemesi di Colt e intenzionata a bloccarlo in tutti i modi. Una delle particolarità di Deathloop è proprio la possibilità di interpretare Juliana ed entrare, in questo modo, nelle partite degli altri giocatori dando vita a una sorta di multiplayer seamless e fluido con il single player.

Potete ottenere maggiori informazioni sul gioco nell'anteprima di Deathloop, con il titolo che uscirà questo autunno su PS5 e PC come esclusiva console temporale per la piattaforma Sony.