Ghostwire Tokyo su PS5 e PC, nuovo video con Shinji Mikami e i cani

Ghostwire Tokyo è protagonista di un nuovo video pubblicato in occasione del QuakeCon at Home, con protagonista il producer Shinji Mikami, il quale annuncia che nel gioco si potranno accarezzare i cani.

La questione di accarezzare i cani nei giochi è diventata una sorta di meme, con tanto di account Twitter ufficiale che aggiorna di volta in volta il catalogo dei giochi in cui si possono accarezzare i cani, nel quale ora rientra di diritto anche Ghostwire Tokyo, a quanto pare.

Il producer e fondatore di Tango Gameworks, il celebre Shinji Mikami creatore di Resident Evil, ha preso la parola in questo video per annunciare l'inserimento di tale attesa funzione all'interno del gioco: "Con il 99% della popolazione di Tokyo scomparsa, tocca a voi... accarezzare tutti i cani".

Ovviamente, con l'occasione abbiamo modo di vedere anche qualche scorcio di Ghostwire Tokyo, ma quello che conta fondamentalmente è il fatto di poter accarezzare i cani, senza dubbio, come dimostra anche il video del "work in pawgress" riportato qui sopra.

Al di là degli istinti animalisti, Ghostwire Tokyo si conferma comunque un gioco particolarmente atteso, che segna l'impegno di Tango Gameworks nel genere dei giochi in soggettiva, anche se definirlo sparatutto potrebbe essere fuorviante. Permane peraltro l'atmosfera horror che caratterizza un po' lo stile di Mikami, considerando la presenza di fantasmi e presenze sovrannaturali, mentre il gioco promette di sfruttare appieno la potenza di PS5 anche per quanto riguarda le caratteristiche del DualSense e dell'audio 3D.

Ghostwire Tokyo è atteso nel 2021 su PS5 e PC, anche in questo caso in esclusiva temporale per quanto riguarda la console Sony, dunque è probabile il suo arrivo successivo anche su Xbox Series X. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo all'anteprima di Ghostwire Tokyo.