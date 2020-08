PS5 venderà il doppio di Xbox Series X, secondo DFC Intelligence

PS5 è destinata a superare Xbox Series X di un bel pezzo per quanto riguarda le vendite, sostiene in questo caso il gruppo specializzato in analisi di mercato DFC Intelligence, che parla del doppio di vendite per la console Sony rispetto a quella Microsoft già a breve distanza dal lancio.

Anche questi analisti si accodano dunque a quanto riferito in precedenza da altri esperti del settore e in particolare da alcuni produttori di Taiwan che sostengono come PS5 potrebbe vendere 120 milioni di unità in 5 anni, doppiando Xbox Series X.

Ovviamente si tratta sempre di prospettive e speculazioni, nulla che possa essere considerato assolutamente certo, ma è indubbio che PS5 parta già da una base avvantaggiata, considerando il successo di PS4, che ha raggiunto proprio in questi giorni 112 milioni di console vendute nel mondo.

La questione deriva anche dalle diverse strategie adottate dalle due compagnie: "Negli ultimi mesi è diventato chiaro che Sony e Microsoft abbiano perseguito strategie molto diverse nell'industria videoludica. Il risultato più verosimile è che PS5 possa superare in maniera netta le vendite di Xbox Series X, tuttavia, Microsoft potrebbe avere un piano di battaglia vincente sul lungo termine".

Il margine potrebbe non essere così evidente nel 2020, sebbene le vendite superiori dovrebbero essere subito percepibili, ma il gap potrebbe emergere subito a partire dal 2021, con già un rapporto di vendita di 2:1 a favore di PS5, secondo DFC Intelligence.

Tuttavia, secondo gli analisti in questione questo potrebbe non rappresentare necessariamente una sconfitta su tutta la linea per Microsoft, considerando che la strategia impostata su diversi fronti a comprendere anche PC e cloud gaming potrebbe essere quella vincente sul lungo termine, secondo DFC.