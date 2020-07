PS5 potrebbe vendere 120 milioni di unità in 5 anni, circa il doppio di Xbox Series X

Secondo alcune previsioni di vendita dei fornitori di Taiwan che stanno aiutando Sony a costruire la console, PS5 venderà 120 milioni di unità in 5 anni. Un numero notevole, dato che corrisponderebbe a circa 10 milioni di dispositivi in più rispetto a PS4, ma soprattutto al doppio rispetto alle previsioni di vendita di Xbox Series X.

Questa previsione è stata riportata da Digitimes, sito solitamente piuttosto informato su tutto quello che succede nelle catene produttive orientali. Secondo questa previsione, il ciclo vitale della prossima generazione di console sarà di 5 anni, contro i 6-7 dell'attuale. In questi cinque anni, però, Sony sarà in grado di vendere tra i 120 e i 170 milioni di PlayStation 5. Un numero davvero alto, soprattutto considerado che PS4, unanimemente riconosciuta come una console di successo, ha raggiunto i 110 milioni di console nel medesimo lasso temporale. Anche per questo motivo Sony ha aumentato la produzione e, entro la fine del 2020, dovrebbero essere immesse sul mercato 10 milioni di PS5.

Secondo la medesima fonte AMD avrebbe giù consegnato la sua fornitura di chipset e Sony sta aspettando delle schede periferiche per poter completare l'assemblamento della prima generazione di console.

La taiwanese ZillTek Technology e la cinese AAC Technologies si dividono gli ordini di Sony per i chip controller di PS5. IC e Nuvoton Technology e Genesys Logic, invece, forniscono rispettivamente MCU e il controller hub USB della console. Greatek Electronics dovrebbe assemblare i due componenti. Nel frattempo sembra che anche Phison Electronics sia entrata nella catena di fornitura PS5 fornendo i suoi chip controller SSD confezionati poi da OSE di Taiwan.

In altre parole la produzione della console sembra andare a gonfie vele e presto si potranno comunicare a vedere in giro, in presentazioni speciali o eventi stampa, le prime console.

