Dragon Ball Demon Breaker mescola DMC con il manga di Akira Toryiama

Dragon Ball Demon Breaker è un progetto creato da un fan piuttosto ambizioso. Il suo obiettivo, infatti, è quello di prendere il gameplay di DMC ed applicarlo alle atmosfere e ai personaggi creati da Akira Toryiama.

Il tentativo è quello di fornire un'esperienza diversa da quelle sviluppate fino a questo momento, incentrate più sui combattimenti che altro. L'obiettivo del Saiya-Slash Team e di ATLAS Studios Colombia è quello di prendere il gameplay fatto di evoluzioni aeree e attacchi alla distanza di Devil May Cry e creare un gioco action di Dragon Ball.

Nonostante il progetto sia ancora all'inizio e l'alto rischio di ricevere una lettera di "cessa e desisti" da parte di Bandai Namco, gli sviluppatori vogliono sfruttare questa opportunità per ottenere visibilità con il publisher, così da presentare il loro progetto. Al Saiya-Slash Team, infatti, piacerebbe poter lavorare a Dragon Ball Demon Breaker col pieno supporto di Bandai Namco.

Al momento, infatti, Dragon Ball Demon Breaker non è molto più di una dimostrazione di come un gioco del genere potrebbe essere e quindi non hanno paura di aver infranto gli accordi di licenza di Dragon Ball o di aver indispettito il publisher in nessun modo.

Non sappiamo, quindi, come questa storia procederà. Vi lasciamo con il primo video di gameplay di Dragon Ball Demon Breaker. Come vi sembra?

Say hello to DRAGON BALL DEMON BREAKER!

The very first DMC-inspired, fan-made, Dragon Ball character action project. More info will be available in the next couple of months! For now, enjoy our brand new gameplay reveal! pic.twitter.com/AO5zmreiRi