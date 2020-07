Ghost Of Tsushima, l’incredibile photo mode

Abbiamo parlato di fotografia virtuale in diverse situazioni, da Red Dead Redemption 2 all'ultimo The Last Of Us 2 . Proprio con quest'ultimo avevamo trovato una sorta di eccellenza in termini di scatti che si potevano ottenere attraverso la modalità fotografica . Neanche un mese più tardi, ecco che l'ultima fatica Naughty Dog si è vista subito privata del suo (momentaneo, quello era ovvio) status di egemone per lasciare il potere nelle mani del nuovo arrivato di casa Sucker Punch. Andiamo, quindi, a scoprire la photo mode di Ghost Of Tsuhima .

La migliore photo mode di sempre?

Ovviamente, la bellezza della photo mode non indica una superiorità assoluta su The Last Of Us 2, ci mancherebbe altro. Tuttavia, come già avevamo puntualizzato, il fatto di non avere molte feature "al suo arco" (in primis lo "scivolone" dell'assenza della personalizzazione delle animazioni facciali, mancanza folle per un titolo che punta così tanto sull'espressività dei personaggi), già lo preannunciavano come una reggenza provvisoria, destinata al superamento in poco tempo.

Sia chiaro: noi parliamo di "superamento", ma questo non significa che tutto ciò che c'è stato prima di Ghost Of Tsushima sia immediatamente diventato vecchio e dimenticabile. Tutt'altro.

The Last Of Us 2, come Marvel's Spider-Man, come Forza Horizon, come perfino Shadow Of The Colossus sono tutti giochi ancora ottimi da fotografare e che possono rimanere il vostro "campo d'appartenenza" fino a che non crederete sia giunto il momento di passare ad altro.

La modalità fotografica di Ghost Of Tsushima è solo la summa di tutto quello che è venuto prima, però con al proprio fianco anche qualche novità interessante.



Ma può essere considerata la migliore di sempre? Questo dipende tutto dai propri gusti e dalle funzionalità che piace trovare nelle modalità fotografiche.

Sicuramente, anche il comparto artistico (non per forza quello grafico) deve essere di alto livello, altrimenti ciò che si fotografa potrebbe risultare poco interessante. Poi, nulla toglie che è chi scatta a dover trovare l'interesse anche nella situazione più insignificante, però si è senz'altro molto più ispirati se il soggetto che stiamo per immortalare ci colpisce particolarmente a livello visivo.

E proprio qui torna la questione dei gusti. A un giocatore potrebbe non interessare l'universo di un Marvel's Spider-Man come a un altro potrebbe non dire nulla quello di Ghost Of Tsushima. Quindi facciamo prima a dire che non esiste un migliore o un peggiore, ma, al contrario, che tutto sta nel modo con il quale ci approcciamo al mondo di gioco e quanto esso riesca a coinvolgerci emotivamente.

Con le parole iniziali (che avranno già fatto aizzare i bollenti spiriti) ci riferivamo alla tendenza e al bene (o male) che può portare un gioco all'interno della fotografia virtuale.

Infatti, nell'ultimo mese, le pagine delle community di fotografia virtuale si sono letteralmente riempite di scatti provenienti da The Last Of Us 2. Essendo stato il "nuovo giocattolo" ovviamente la maggior parte del pubblico ci si è buttata a capofitto per scattare una miriade di fotografie più o meno apprezzabili. Questo principalmente per la qualità complessiva del titolo, che permette veramente di sbizzarrirsi. Ora "il vento è cambiato" e il titolo Sucker Punch sembra essere diventato (momentaneamente) il privilegiato per la creazione di immagini virtuali.

Certo, anche in questo caso potrebbe trattarsi del fascino del "giocattolo nuovo", ma la vicinanza all'uscita di The Last Of Us 2 e il fatto di leggere commenti più incentrati sull'effettiva modalità fotografica che non sulle sensazioni scaturite durante la partita, fanno pensare a una preferenza di una photo mode rispetto all'altra.

Chiusa questa parentesi, la photo mode di Ghost Of Tsushima è sicuramente una delle più interessanti attualmente presenti sul mercato, grazie soprattutto a dei minuscoli dettagli che la rendono molto solida.