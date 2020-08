Marvel's Avengers su PS5 e PS4: trailer sui contenuti esclusivi PlayStation

Marvel's Avengers, com'è ormai ben noto, avrà dei contenuti esclusivi per le piattaforme PlayStation, ovvero su PS5 e PS4 avrà degli elementi che non saranno presenti sulle altre piattaforme e Sony tiene a specificare quali siano questi "vantaggi" nel nuovo trailer pubblicato in questa pagina.

Come riportato nei giorni scorsi, Spider-Man arriva nel 2021 gratis e in esclusiva PlayStation all'interno di Marvel's Avengers, ma il gioco avrà altri vantaggi esclusivi tra elementi cosmetici e beta in anticipo per quanto riguarda le versioni PS4 e PS5.

Vediamo dunque di cosa si tratta più precisamente in questo nuovo trailer, che mostra qualche anticipazione su questi elementi che sono stati legati esclusivamente alle versioni PlayStation di Marvel's Avengers: si parla di accesso anticipato alla beta, sfide della community esclusive e accesso anticipato ad abiti leggendari, come la Solaris Armor di Iron Man, l'abito da sabotatore di Black Widow, il costume Royal Aesirian di Thor, il Battle Suit di Ms. Marvel e il Champion Outfit di Hulk, tutti elementi che dovrebbero comunque essere messi a disposizione successivamente anche sulle altre piattaforme.

Viene annunciata anche la presenza di Spider-Man ma senza mostrarlo ancora in video e questa è invece quella che dovrebbe essere l'esclusiva totale su PS4 e PS5, all'interno della nuova politica di esclusive più o meno parziali intrapresa con una certa aggressività da Sony in prossimità della next gen.