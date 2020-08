Arkane 20th Anniversary Collection disponibile, trailer di lancio per la raccolta

All'interno della raccolta troviamo sostanzialmente la serie Dishonored e Prey con tutti gli annessi e connessi, ma i bonus risultano particolarmente interessanti. Per quanto riguarda i giochi che fanno parte della raccolta si tratta, per la precisione, del seguente elenco:

Arkane 20th Anniversary Collection è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One e rappresenta un'interessante raccolta di successi da parte del team di sviluppo illustrata in questo trailer di lancio , che festeggia così il suo ventesimo anniversario, peraltro con vari bonus a seconda delle versioni acquistate.

Vediamo però anche gli extra, che dipendono dallo store sul quale si acquista la raccolta Arkane 20th Anniversary Collection: nel caso in cui si acquisti su Steam ai titoli suddetti si aggiunge Arx Fatalis e Might & Magic: Dark Messiah, il tutto in sconto fino all'11 agosto.

Su Xbox Store e PlayStation Store non ci sono contenuti aggiuntivi previsti, ma in entrambi i casi il bundle è disponibile in sconto per i giorni del QuakeCon at Home, per poi rimanere a prezzo pieno successivamente. Vediamo dunque il trailer di lancio per questo nuovo e ricco pacchetto da parte di Arkane.