Marvel's Avengers su PS4 e PS5 avrà altri vantaggi esclusivi tra elementi cosmetici e beta in anticipo

Marvel's Avengers è un action game in terza persona che si configura come una sorta di GaaS sotto diversi aspetti, in particolare per quanto riguarda il comparto multiplayer del gioco, per cui non stupisce il fatto che il rapporto di esclusiva con PS4 e PS5 si estenda anche ad altri contenuti oltre al personaggio di Spider-Man, come la presenza di vantaggi esclusivi tra i quali costumi alternativi, elementi cosmetici e beta con accesso anticipato.

Al di là della modalità Storia, all'interno di Marvel's Avengers ci saranno anche delle Sfide della community, che consentiranno di prendere parte a varie missioni aggiuntive di natura multiplayer, nelle quali subentrano diversi elementi caratterizzanti che possono avere a che fare con micro-transazioni e ricompense da sbloccare.

In particolare, grande importanza avranno gli elementi cosmetici, che non dovrebbero influire sul gameplay ma potranno modificare l'esperienza di gioco e su questo si giocherà in buona parte anche il rapporto di esclusiva con PlayStation, oltre alla presenza di Spider-Man.

Vediamo dunque quali sono i vantaggi esclusivi delle versioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers, come riportato sul blog ufficiale di PlayStation:

Per quanto riguarda gli elementi estetici, i giocatori di PlayStation avranno accesso esclusivo per 30 giorni a un costume leggendario, un'animazione leggendaria, un takedown epico e una targa per ogni supereroe (man mano che arrivano in gioco), anche per i sei eroi presenti fin dall'inizio. Inoltre, ci sono ricompense per coloro che hanno un abbonamento a PlayStation Plus. Per ogni supereroe aggiunto al gioco dopo il lancio, incluso Occhio di Falco, tutti gli abbonati a PS Plus riceveranno un pacchetto gratuito che contiene un costume raro, una targa e 100 crediti per festeggiare l'arrivo di un altro Avenger nell'organico. Al momento della pubblicazione, avremo a disposizione un pacchetto gratuito per Ms. Marvel, disponibile per gli abbonati di PS Plus, per aumentare il nostro amore per Kamala!

I giocatori di PlayStation 4 saranno i primi a giocare con la beta! Questa versione sarà disponibile, per coloro che hanno effettuato il pre-ordine su PS4, a partire dal 7-9 agosto e potrà già essere caricata il 6 agosto. In seguito, la beta aperta per tutti i giocatori di PlayStation sarà disponibile dal 14 al 16 agosto e dal 21 al 23 agosto.

Secondo alcune fonti, Sony sarebbe piuttosto lanciata in questi rapporti di esclusiva con i giochi third party, con Spider-Man in Marvel's Avengers che sarebbe solo una delle esclusive a cui Sony ha lavorato.