The Boys: Stagione 2, trailer finale e nuovi poster sulla serie Amazon Prime

The Boys: Stagione 2 torna a mostrarsi con un trailer finale, che condensa in circa tre minuti parecchi momenti pregnanti della nuova mandata di episodi per la serie TV da parte di Amazon Prime Video, basata sull'omonima graphic novel da parte di Garth Ennis e Darick Robertson.

Il trailer finale, riportato qui sopra, è talmente ricco da risultare quasi a rischio spoiler per tutti coloro che non vogliono anticipazioni rilevanti, ma merita comunque di essere visto da tutti gli altri, tenendo sempre conto che presenta alcune scene assolutamente non adatte a un pubblico sensibile.

Come abbiamo riportato nei dettagli sulla seconda stagione della serie Amazon, dopo il primo trailer, The Boys 2 tornerà sul servizio di streaming video a partire dal 4 settembre con i primi tre episodi, seguiti a cadenza settimanale da una nuova puntata per culminare con il finale di stagione il 9 ottobre.

La storia della nuova stagione vede i Boys in fuga come principali ricercati del paese, con le forze dell'ordine ma soprattutto i Supes a dar loro la caccia, mentre cercano di sopravvivere nascondendosi e contrattaccando quando possibile. Butcher ricompare dopo aver scoperto il segreto sulla propria moglie e invita i ragazzi a continuare a combattere alzando ulteriormente la posta in gioco.

Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Seven ora che Homelander (Antony Starr) punta ad acquisirne il controllo completo. Il suo potere è minacciato dall'arrivo nel team di Stormfront (Aya Cash), una nuova Supe esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Per giunta, la minaccia dei Supervillain diventa cruciale con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione.

Vediamo inoltre anche due poster promozionali ufficiali di The Boys: Stagione 2, uno con protagonista Butcher e l'altro con Homelander che campeggia sullo sfondo.