Spider-Man in Marvel's Avengers è solo una delle esclusive a cui Sony lavora

Spider-Man sarà presente in esclusiva nelle versioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers, ma a quanto pare si tratta solo di uno degli accordi a cui Sony sta lavorando.

Secondo quanto riportato dal giornalista Imran Kahn, infatti, la casa giapponese starebbe pensando a indirizzare le microtransazioni in giochi come Marvel's Avengers, appunto, sfruttando la popolarità delle sue licenze, come dimostra l'ottima accoglienza riservata a Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

La sensazione, dice Kahn, è che Sony in questo caso abbia pagato Square Enix per un accordo di esclusiva che ribadisca la sua stretta relazione con Spider-Man nel mercato dei videogame.

Il giornalista riferisce inoltre che si tratta solo di uno degli accordi a cui la casa di PlayStation sta lavorando nell'ambito della prossima generazione, a quanto pare mai così focalizzata sulle esclusive.

In un post su Twitter, infine, Kahn ha messo in dubbio il fatto che Sony possieda effettivamente i diritti di Spier-Man nell'ambito dei videogame, e che l'accordo con Disney sia in realtà limitato a cinema e merchandising correlato.

Sony does not own the rights to Spider-Man for video games. They owned film, TV, and merchandise and sold back merchandise.

Spider-Man is in MUA3, which released last year. Two-to-three years ago he was in MvCI.