Project CARS 3, i requisiti ufficiali della versione PC compaiono su Steam

I requisiti di sistema della versione PC di Project CARS 3 sono stati annunciati ufficialmente da Slightly Mad Studios, in concomitanza con l'attivazione della pagina Steam del gioco.

Come riportato nel nostro provato di Project CARS 3, il nuovo episodio dell'ormai celebre serie simcade punta forte sul realismo grafico, in particolare sulla piattaforma Windows. Dunque cosa serve per farlo girare?

Le richieste hardware non sono in realtà chissà quanto esose: si parla di una configurazione minima equipaggiata con un processore Intel Core i5 3450 o AMD FX 8350, 8 GB di RAM e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 680.

Naturalmente per ottenere le prestazioni migliori, utilizzare le risoluzioni più alte e tenere gli effetti attivi bisogna mettere in conto una componentistica più sofisticata. Di seguito tutti i dettagli.

Project CARS, requisiti minimi