Tenchu, il team di sviluppo originale registra Stealth Assassins in Giappone

Tenchu potrebbe tornare? Il team di sviluppo originale del gioco, Acquire, ha registrato in Giappone il trademark su Stealth Assassinis, ovverosia il sottotitolo del primo episodio della serie.

Ci siamo chiesti spesso che fine ha fatto Tenchu, vista l'importanza di questo franchise ai tempi della prima PlayStation, in particolare per quanto concerne l'introduzione delle meccaniche stealth come le conosciamo oggi.

L'operazione effettuata da Acquire pone dunque le basi per un ritorno della serie? In realtà non è proprio così, visto che la proprietà intellettuale di Tenchu appartiene in realtà a From Software.

Dunque qual è il senso di depositare un trademark legato a un brand di cui Acquire non possiede i diritti? Probabilmente lo scopriremo nelle prossime settimane, ed esiste la possibilità che ci sia magari un progetto mobile in lavorazione.