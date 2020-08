GTA 5 su PS5 e Xbox Series X arriverà solo alla fine del 2021

Tutti coloro che volessero giocare a GTA 5 su PS5 e Xbox Series X dovranno aspettare a lungo. Durante la conferenza con gli azionisti di Take 2 è emerso che Rockstar Games ha intenzione di pubblicare il gioco nella seconda metà del 2021.

Che Rockstar Games non avesse fretta nel cercare altre fonti di guadagno oltre a quelle esistenti era palese sin da stamane. GTA 5 ha venduto oltre 5 milioni di copie negli ultimi tre mesi e Red Dead Redemption ha superato i 32 milioni di copie distribuite. Non stupisce, quindi, che l'ennesima riedizione di Grand Theft Auto V, questa volta su PS5 e Xbox Series X, non arrivi al lancio delle due nuove console, ma si faccia attendere un anno. A quanto detto oggi, infatti, la finestra di lancio è la seconda metà del 2021.

Take 2 ha confermato che su PS5 sarà possibile scaricare gratuitamente GTA Online per i primi tre mesi dalla pubblicazione, mentre successivamente sarà gratis solo per gli abbonati PS Plus e che ci saranno contenuti esclusivi per la next-gen.

In tutto questo ci viene da chiedere: se GTA V arriva nel 2021, il sesto capitolo lo vedremo mai?

Cosa ne pensate?