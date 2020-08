Ninja x Adidas Originals, le sneaker TIME IN si mostrano in alcune immagini

Tyler "Ninja" Blevins, uno degli streamer più noti a livello mondiale, di recente è un po' sparito dalla luce dei riflettori; ma le sue collaborazioni continuano. Per esempio, le sue sneaker realizzate in collaborazione con Adidas sono praticamente pronte per il debutto.

Ninja ha insomma prestato la sua "firma" ad Adidas, per la realizzazione di un nuovo modello delle Adidas Originals. Si tratta di scarpe ben specifiche, sneaker che verranno proposte in un unico modello dominato dai colori bianco e celeste e dalla frase TIME IN.

L'accoglienza del web, nel momento in cui scriviamo, sembra essere abbastanza "tiepida": trattandosi di Ninja, la reazione iniziale non è stata particolarmente entusiasta. Non vi sono tuttavia dubbi sul fatto che queste sneaker Adidas Original venderanno piuttosto bene; la data di lancio è attualmente fissata per il prossimo 8 agosto 2020.

Qui di seguito trovate il post dello streamer pubblicato su Twitter, con tutte le immagini del caso. Ricordiamo prima di salutarci che Ninja potrebbe di recente aver rifiutato una proposta milionaria di Facebook, evitando così di passare a Facebook Gaming dopo la chiusura di Mixer.