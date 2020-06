Ninja ha rifiutato un contratto da 90 milioni di dollari da Facebook Gaming?

La parentesi di Mixer si è ormai conclusa: Microsoft ha praticamente ammesso il fallimento della propria piattaforma di streaming, che ora unirà le forze con Facebook Gaming. I contratti dei principali streamer, come Tyler "Ninja" Blevins e Shroud, sono quindi "saltati". Ma il primo dei due potrebbe averne rifiutato uno nuovo proprio nelle ultime ore, e davvero milionario.

Ora, chiaramente Ninja e Shroud hanno ricevuto la propria liquidazione: non è chiaro cosa faranno adesso, ma teoricamente sono liberi di prendere le proprie decisioni. Potranno rimanere isolati, passare a Facebook Gaming oppure tornare da Twitch. Pare che proprio Facebook Gaming, in particolare, abbia contattato Ninja offrendogli ben 90 milioni di dollari per "passare al lato oscuro". E Ninja avrebbe rifiutato il contratto.

Tra gli altri, è The Fortnite Guy (account Twitter) ad aver riportato questa informazione; ma altri rumor propendono per cifre simili, che si aggirerebbero tra i 60 e i 90 milioni di dollari. Somme davvero incredibili per i comuni esseri umani, ma Ninja è Ninja: ha milioni di follower, è il volto mondano di Fortnite ed Epic Games, eccetera eccetera. Perché ha rifiutato, allora? Forse può permettersi di guadagnare le stesse somme anche rimanendo da solo?

I'm surprised a lot of people didn't know what my tweet was about. If you didn't know, after mixer was bought by Facebook gaming Ninja was completely released. He was offered 90m to come finish out the time on FB platform and he said no.