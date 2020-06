Mixer chiude, Ninja e Shroud cosa faranno adesso?

Mixer chiude. Si è trattato di un esperimento breve ma intenso, il tentativo da parte di Microsoft di sottrarre una fetta di mercato e di pubblico a Twitch. Le cose non sono andate a finire come inizialmente pronosticato: il progetto ora verrà rivoluzionato, tramite una partnership con Facebook.

Ma Ninja e Shroud cosa faranno adesso? Una domanda lecita e particolarmente sensata, dato che l'unione tra Mixer e Facebook rimette in discussione gli accordi con ogni singolo partner e streamer dell'ex Mixer. Ninja saltò a bordo del progetto da subito, lo scorso agosto 2019, per un contratto che doveva aggirarsi sui 10 milioni di dollari; Shroud arrivò l'ottobre successivo, con un altro accordo milionario. E pensare che qualche settimana fa Shroud era ancora convinto che Mixer avrebbe battuto Twitch, sul lungo periodo.

Con il passaggio di Mixer a Facebook Gaming, i contratti di Ninja e Shroud sono saltati: adesso saranno loro a decidere dove andare. Di certo verrebbero accolti a braccia aperte dal portale di Mark Zuckerberg, ma entrambi gli streamer e pro player di Fortnite Capitolo 2 non sembrano particolarmente entusiasti all'idea. Ancora, entrambi hanno ricevuto una "liquidazione" da Mixer (pare che si tratti di 30 milioni per Ninja e di 10 milioni per Shroud), nonché varie proposte per rimanere, tutte rifiutate.

Per ora gli streamer hanno deciso di prendersi qualche giorno per fare il punto della situazione, ringraziando la community di Mixer e tutti i fan che giorno dopo giorno continuano a seguire le loro live.

I love my community and what we built together on Mixer. I have some decisions to make and will be thinking about you all as I make them. — Ninja (@Ninja) June 22, 2020