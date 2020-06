Ghost of Tsushima avrà una grossa patch 1.01 del day one, vediamo i cambiamenti

Ghost of Tsushima avrà una grossa patch del day one, com'è ormai tradizione per tutti i giochi di un certo calibro in uscita sul mercato, che sarà dunque disponibile nel giorno di lancio e conterrà alcuni cambiamenti, che possiamo già anticipare con le note ufficiali.

La patch 1.01 potrà essere scaricata dunque nella data di uscita di Ghost of Tsushima, ovvero il 17 luglio 2020, per coloro che hanno il gioco su disco, mentre l'aggiornamento verrà integrato direttamente nella versione digitale. Si tratta di un sostanzioso update da quasi 8 GB: per la precisione sono 7,7 GB di dati da scaricare, ma non sembra che questi comportino particolari differenze in termini di contenuti, almeno stando alle informazioni ufficiali.

Le note della patch, pubblicate da Sucker Punch, riferiscono infatti solo di "Aggiustamenti vari alla localizzazione" e "Sistemazione di altri bug". Nonostante le dimensioni non sembrano dunque esserci cambiamenti sostanziali ai contenuti del gioco, ma è probabile che la localizzazione sia un elemento importante in quei 7,7 GB, nel caso in cui ci siano tracce audio modificate o altro.

In ogni caso, la correzione dei bug sembra un elemento piuttosto fondamentale per potersi godere al meglio il nuovo gioco esclusivo per PS4, dunque la patch andrà installata per forza nel giorno di lancio.

Ghost of Tsushima è in gold da lunedì scorso, cosa che significa che ha concluso il processo di sviluppo e produzione e si prepara al lancio sul mercato, che avverrà senza ulteriori ritardi. Nel frattempo, è stato classificato dall'ESRB come gioco per adulti, con "atti di intensa violenza", a quanto pare.