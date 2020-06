Super Smash Bros. Melee, online disponibile grazie ad una mod

Alcuni videogiochi spariscono subito dalla circolazione, altri sembrano non voler morire mai. Questo è anche il caso, ad esempio, di Super Smash Bros. Melee: non solo ha una sua neppur troppo ristretta nicchia di appassionati da almeno vent'anni, ma in queste ore ottiene anche una funzionalità inedita, l'online.

Avete capito bene, Super Smash Bros. Melee accoglie al suo interno il comparto multiplayer online, in modo che i fan provenienti da ogni parte del mondo possano suonarsele di santa ragione, a distanza. Merito di una mod nota come Project Slippi, che oltre al matchmaking online introduce anche gli auto-aggiornamenti e i replay per rivedere i propri scontri con gli avversari. Quasi più novità che per Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch!

Il creatore della mod Slippi è Jas "Fizzi" Laferriere, che ha annunciato il risultato di mesi e mesi di lavoro su Twitter, come poi immediatamente riportato anche da Dot Esports. Tutto ciò richiede però l'utilizzo di Dolphin, emulatore del GameCube su PC. Troverete maggiori dettagli direttamente sul profilo di Fizzi e sul sito web dedicato al suo progetto Super Smash Bros. Melee; potete arrivarci dal tweet qui di seguito riportato.

Melee community. Welcome to the era of rollback. After seven months of full-time work, the newest Dolphin build from Slippi brings you:

✅ Rollback netcode

✅ Integrated matchmaking

✅ Auto-updates

✅ Replays

Try it out now → https://t.co/yIeAISC3Tj pic.twitter.com/9hS7KvlAh8