PS5 e Xbox Series X oggi al Gamelab 2020? Phil Spencer e Mark Cerny presenti all'evento

Il Gamelab 2020 prevede per oggi, 24 giugno 2020, due interventi da parte di Phil Spencer e Mark Cerny, che potrebbero portare anche ad alcune informazioni riguardanti PS5 e Xbox Series X, anche se la cosa non è affatto certa.

O meglio, è sicuro che i due siano presenti all'evento Gamelab 2020, che normalmente si tiene a Barcellona ma che quest'anno andrà in scena in forma "online", ovvero in streaming e a distanza, come si conviene alla situazione attuale, ma non è sicuro che emergano informazioni specifiche su PS5 e Xbox Series X, visto che non si tratta proprio di un palcoscenico rivolto al grande pubblico.

In ogni caso, il panel di Phil Spencer sembra indicare quantomeno una menzione a Xbox Series X già a partire dal titolo: "Sulla soglia di una nuova generazione" è infatti il nome dato all'intervento di oggi da parte del capo della divisione Xbox, che sembra già piuttosto esplicito. Si terrà oggi alle ore 18:00 e rappresenterà l'evento centrale del Gamelab 2020, a quanto pare.

Altri interventi ci saranno successivamente, tra i quali Mike Pondsmith (Cyberpunk 2077), Tim Schafer (Double Fine) e Amy Hennig (2018 Honor Award e director di Uncharted). Ma quello più interessante tra questi ultimi sarà probabilmente il panel di Mark Cerny, system architect di PS5, che a quanto pare parlerà insieme a Ken Levine, il creatore di BioShock.

Non è facile prevedere i contenuti del Gamelab perché appunto non si tratta solitamente di una delle grandi fiere estive nelle quali solitamente vengono fatti annunci di grosso calibro, ma considerando lo sconvolgimento avvenuto quest'anno all'ordine naturale delle cose, è possibile che anche questa possa essere un'occasione per avere informazioni su Xbox Series X e PS5.

D'altra parte, l'edizione del 2013 del Gamelab ospitò un altro panel di Mark Cerny che parlò in maniera piuttosto dettagliata di PS4, all'epoca ancora in arrivo, dunque tutto è possibile.