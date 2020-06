Fortnite, barattolo di lucciole avvistato sulla mappa di gioco: ma a cosa serve?

All'interno dei file di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è presente il barattolo delle lucciole: questo era già noto, grazie a dataminer e leaker del Battle Royale di Epic Games. Ciò che invece non era noto, è il fatto che pare già possibile trovarlo all'interno delle partite, in qualsiasi modalità.

Eppure è quanto emerge da una serie di post, tweet e live dei principali streamer di Fortnite Capitolo 2, oltre che nuovamente dagli avvisi dei dataminer come HYPEX. Il barattolo di lucciole è stato avvistato sulla mappa di gioco nelle scorse ore: qualcuno è riuscito a prenderlo e portarselo dietro, per poi usarlo in modo molto interessante.

Si, ma a cosa serve il barattolo delle lucciole in effetti? A quanto pare permette di appiccare fuoco a qualsiasi oggetto sia presente nelle vicinanze: difatti nel video qui di seguito riportato vediamo il giocatore che ottiene il barattolo, poi lo scaglia via e da quest'ultimo fuoriescono delle lucciole incendiarie. Immaginate una simile arma utilizzata contro le costruzioni nemiche a base di legno: ecco.

Trovare il barattolo delle lucciole sembra però più complesso: pare sarà possibile solo nelle fasi notturne sulla mappa di gioco di Fortnite. Attendiamo chiarimenti o proprio dai dataminer oppure dagli sviluppatori di Epic Games, che ormai si divertono nel rilasciare nuovi oggetti di gioco all'interno della mappa senza comunicare assolutamente nulla a nessuno.

Tutte queste piccole novità improvvise dovrebbero accompagnare i giocatori anche nella prima metà di luglio 2020, quando gli sviluppatori di Epic Games prenderanno una pausa per andare in vacanza.

The new "Firefly Jars" item is out right now! Here's a clip of it! [via: @GavinK1ng]pic.twitter.com/cpPYHroEtk — HYPEX (@HYPEX) June 23, 2020