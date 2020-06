Call of Duty: Mobile, la mappa Gulag arriva questa settimana

Call of Duty: Mobile nel corso della sua Stagione 7 ha stupito tutti i giocatori, espandendo la mappa di gioco iniziale, che era rimasta pressoché immutata per mesi e mesi. Tuttavia con una piccola spina nel cuore dei giocatori stessi: la mappa Gulag, promessa a suo tempo e mai arrivata. Lo farà questa settimana, contenti?

Gli sviluppatori di Call of Duty: Mobile hanno promesso, infatti, che la mappa Gulag verrà aggiunta al titolo per smartphone Android e dispositivi iOS entro la fine di questa settimana del 22 giugno 2020. Presumibilmente già da venerdì sarà possibile giocarci, ma potrebbero comunque verificarsi anticipi o slittamenti dell'ultimo minuto. E non è neppure tutto: al di là della mappa, infatti, debutterà su Call of Duty: Mobile anche la modalità di gioco multiplayer 2 VS 2, che avrà luogo proprio in quell'arena.

In Call of Duty: Mobile il Gulag rappresenterà una normale mappa multiplayer, diversamente da Call of Duty: Warzone, dove presenta tutt'altro utilizzo: la chance per i giocatori di tornare in vita e riunirsi alla partita. Qualche tempo fa vi parlammo anche di un glitch a tema Call of Duty: Warzone, in cui il Gulag diventava praticamente un cimitero infestato, ma questa è un'altra storia.

Siete contenti che anche Call of Duty: Mobile riceva la sua giusta dose di contenuti inediti, come già Modern Warfare e Warzone in occasione della Stagione 4?