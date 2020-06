Pokémon Presents: remake di Diamante e Perla o sequel di Pokémon Let's Go?

La scorsa settimana Nintendo ha deliziato i giocatori con un primo Pokémon Presents: breve evento che, trailer dopo trailer, ha mostrato tutti gli spin off attualmente in sviluppo dedicati ai mostriciattoli tascabili più famosi al mondo. Il nuovo Pokémon Presents si terrà invece oggi, mercoledì 24 giugno 2020... e dovrebbe contenere un annuncio misterioso, una sorpresa.

Ma di quale annuncio si tratta? Impossibile una nuova generazione di Pokémon, dato che Spada e Scudo sono talmente freschi di lancio che cominciano a ricevere le prime espansioni, come il DLC L'isola dell'armatura. Alcuni credono che Nintendo approfitterà dell'evento per mostrare, semmai, i primi contenuti delle Terre innevate della corona, seconda espansione che dovrebbe debuttare su Nintendo Switch il prossimo inverno.

Va da sé che le speranze sono in realtà altre: ossia assistere all'annuncio di titoli attesi da tempo. Per esempio il remake di Pokémon Diamante e Perla per Nintendo Switch, vociferato ormai già da alcuni anni ma in realtà senza "prove", leak o fughe di notizie di qualche spessore. Va ricordato, tuttavia, che l'arrivo di Diamante e Perla su Nintendo Switch il prossimo autunno distoglierebbe fortemente l'attenzione dal rilascio del nuovo DLC per Spada e Scudo.

Forse leggermente meno atteso è anche il possibile sequel di Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go Pikachu ed Eevee per Nintendo Switch hanno venduto il solito ammontare elevatissimo di copie, e Nintendo aveva confermato che i titoli della serie principale si sarebbero alternati a produzioni di altro tipo: un remake oppure il sequel di Let's Go, dunque, sembrano molto credibili. Per logica, il sequel in questione dovrebbe essere ambientato nella regione di Johto: che si tratti di Let's Go Pichu e Marill?

Voi cosa credete che verrà annunciato nel nuovo Pokémon Presents di oggi 24 giugno 2020? L'appuntamento è fissato per le 15:00, non mancate!