Pokémon Spada e Scudo: anteprima DLC Isola Solitaria dell'Armatura

Crescita: è questa la parola d'ordine attorno a cui ruota la prima parte del Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo . Durante la presentazione del DLC Isola Solitaria dell'Armatura , infatti, The Pokémon Company ha insistito molto su questo aspetto, evidenziando come questo nuovo contenuto sia pensato per aiutare i giocatori a creare il proprio team. Un'aggiunta volta al competitivo , al PvP insomma, dove l'esplorazione sarà sì presente, ma non sarà centrale come a Landa Corona, la seconda parte del pass che, a quanto pare, ci vedrà alle prese con i contenuti più rilevanti sotto questo punto di vista.

L'isola dell'Armatura: un nuovo rivale

Arriviamo sull'Isola dell'Armatura tramite Volotaxi: niente treni sottomarini quindi, e pare confermato che la stazione di scalo del nostro viaggio, che sapevamo già sarebbe partito sui binari, non sarà in alcun modo visitabile. L'approdo nella nuova area è piuttosto vivace: dopo l'aggiornamento del Pokédex per rendere possibile il riconoscimento e la cattura delle nuove specie presenti sull'isola, veniamo subito "accolti" da Sofora (Savory in Pokémon Scudo) e da una prima battaglia al veleno. La rivale della prima parte del pass per Spada, infatti, è specializzata in questo tipo di Pokémon (Savory, invece, sarà un maestro del tipo psico). La sfida non pare particolarmente impegnativa, visto la ragazza non ha in questa fase mostri completamente evoluti, ma già in questo primo scontro possiamo renderci conto di un piccolo, fondamentale, dettaglio: il livello di difficoltà del DLC.

Sebbene i Pokémon del giocatore fossero tra il livello 45 e il 70, quindi in pieno endgame, quelli di Sofora erano tra il 58 e il 60; e lo stesso vale per tutti i mostriciattoli incontrati nella prima mezz'ora sull'isola. The Pokémon Company ci ha assicurato che al pari delle Terre Selvagge dei giochi base, dove il livello sale in base alla progressione del giocatore, il DLC potrà essere affrontato in ogni momento, a patto di aver raggiunto per la prima volta proprio le "wild area". Quindi già dopo le primissimi sezioni di gioco. Quello che invece non è stato completamente chiarito è se quanto abbiamo visto fosse il livello di sfida massimo raggiungibile dal contenuto: i rappresentanti di TPCi ci hanno detto che sì, la difficoltà dovrebbe scalare anche verso l'alto, ma non sappiamo fino a che punto e se ci saranno differenze per chi, come la maggior parte dei giocatori del day one, avrà ormai tutto il suo team al livello 100.

Ad ogni modo possiamo confermare che in questo prima fase non ci sono nemmeno limitazioni nei Pokémon utilizzabili: il che è un peccato per chi sperava in un contenuto ostico e impegnativo fin da subito.