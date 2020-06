The Last of Us 2, il tema della violenza

Molte sequenze presenti in The Last of Us 2 ci hanno messo di fronte a un'esperienza per molti versi più cruda rispetto al precedente capitolo, complice un comparto grafico estremamente realistico nel restituire volti, espressioni ed emozioni, un maggior realismo nei colpi inferti e una trama dove non mancano momenti piuttosto cruenti. Questo ovviamente ha alimentato ulteriori polemiche , dopo quelle delle settimane precedenti, al rilascio delle recensioni del gioco . E così si è tornato a parlare con una certa irruenza, giusto per rimanere in tema, del solito "presunto" rapporto tra videogame e atteggiamenti aggressivi e di violenza nei videogiochi. Soprattutto di quanto quest'ultima sarebbe spesso fine a se stessa, superflua e utilizzata dagli sviluppatori per compiacere un certo tipo di pubblico.

Un mondo violento

Come sostiene Margaret Bruder, docente di cinema all'Università dell'Indiana e autrice di "Aestheticizing Violence, or How To Do Things with Style", bisogna fare un distinguo tra le opere che "indugiano abbondantemente su armi da fuoco, sangue ed esplosioni", sfruttando la messa in scena per creare volutamente un certo "effetto spettacolo", da quelle che invece utilizzano la violenza per rappresentare la veridicità di un atto e sostenere una sequenza narrativa. The Last of Us II tratta tematiche forti, di quelle considerate generalmente scomode, provando a scavare in certi casi nell'Io più profondo e meschino del genere umano attraverso le gesta e le azioni dei suoi protagonisti.

Questi si muovono e agiscono all'interno di un mondo desolante, brutale e spietato. Un mondo dove non esistono più regole, e dove non si può vivere senza accettare compromessi, senza adattarsi. Dove ogni azione, anche la più barbara e atroce è ritenuta "normale". Perfino uccidere i più deboli e, in casi estremi, addirittura divorarne le carni, se questo può servire a vivere ancora un altro giorno. Perché quello è il "nuovo mondo" che l'umanità ha "saputo" costruirsi con l'egoismo e l'odio. Un mondo dove le teorie darwiniane sulla selezione naturale hanno trovato casa. Dove la moralità, la legge e la civiltà hanno lasciato il posto ai più brutali istinti primordiali dell'essere umano. Con le persone che muoiono di fame e i beni di prima necessità sempre più scarsi, volenti o nolenti, ciascun sopravvissuto alla pandemia prima o poi deve fare i conti con la violenza, come vittima o carnefice.

Halley Gross, una delle autrici della sceneggiatura di The Last of Us II, ha detto che Naughty Dog ha lavorato sulla violenza con l'intento di rappresentarne l'andamento ciclico. Sostanzialmente l'idea che si intende trasmettere è che la violenza non faccia che generare ulteriore violenza. L'autrice ha dichiarato che in questo caso le esperienze vissute da Ellie assumono una connotazione traumatica: "È un tema che ci interessa molto e credo sia un'ottima cosa che le persone ne discutano". In The Last of Us II, concetti come "bene" e "male" sono quindi piuttosto astratti, e non potrebbe essere altrimenti, lo ribadiamo, visto il contesto. Giocando, l'utente si interroga spesso su quando un'azione smette di essere corretta per diventare sbagliata, se i protagonisti siano buoni o cattivi. E non riesce quasi mai a stabilirlo in maniera definitiva, perché la linea ideale che separa il bene dal male non è netta ma estremamente sottile.