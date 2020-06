Hazelight, il team di A Way Out, annuncerà un nuovo gioco a EA Play LIVE 2020

Hazelight, il team di sviluppo autore di A Way Out, annuncerà un nuovo gioco a EA Play LIVE 2020: lo ha rivelato su Twitter il fondatore dello studio, Josef Fares.

"Un piccolo teaser per il nostro prossimo gioco, che verrà presentato a EA Play Live 2020 il 18 giugno. Non perdetelo", ha scritto Fares, che certamente ricorderete per la sua performance fuori dalle righe ai Game Awards 2017.

Come riportato nella nostra recensione di A Way Out, l'ultimo titolo realizzato da Hazelight può contare su meccaniche originali e interessanti, pensate per una fruizione in cooperativa, al netto di qualche limite legato in particolare alla scarsa difficoltà.

Non è dato sapere quale sarà il prossimo progetto del team: alcuni fan chiedono a gran voce A Way Out 2, ma conoscendo l'eclettismo di Fares il nuovo gioco potrebbe essere davvero qualunque cosa.

L'appuntamento è insomma fissato nella notte fra il 18 e il 19 giugno, alle 1.00 ora italiana: scopriremo non solo il nuovo progetto di Josef Fares ma anche le altre produzioni a cui Electronic Arts sta lavorando.