Inkulinati è un meraviglioso strategico con grafica amanuense e un nome orribile

Inkulinati è un meraviglioso strategico con grafica amanuense. In altre parole sembra essere disegnato con la cura e la maestria che i monaci medioevali mettevano nel creare i loro manoscritti. Un gioco da tenere d'occhio, peccato per quel nome, che suona orribilmente in italiano. Ma forse sarà il motivo per il quale lo ricorderete facilmente.

Inkulinati è un gioco di strategia a turni ispirato alla grafica dei marginalia medioevali. L'obiettivo sarà quello di disegnare le proprie truppe sulla carta e utilizzarle per sconfiggere quelle avversarie. Ci saranno avversari da battere, sfide e diversi incontri interessanti.

In Inkulinati, interpreteremo il ruolo di un Maestro dell'inchiostro vivente, noto anche come Inkulinati. Gli Inkulinati sono un gruppo leggendario che si combatte sulle pagine dei manoscritti medievali. Combattono disegnando bestie che prendono vita grazie all'inchiostro vivente. In questo modo si possono creare epica battaglie su carta.

Il gioco, sviluppato da Yaza Games, è protagonista di una campagna Kickstarter di successo (la potete trovare a questo indirizzo) e arriverà su Steam nel 2021. A questa pagina potrete trovare tutte le informazioni desiderate. Il gioco, al momento, è previsto solo in inglese e polacco.

Di seguito vi proponiamo un lungo filmato di gameplay. Cosa ve ne pare?