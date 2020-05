Shroud, "Mixer batterà Twitch" ma sarà una battaglia lunga

La storia di Shroud (il cui vero nome naturalmente è Michael Grzesiek) nell'ultimo anno è piuttosto nota: l'ex membro di CS:GO è passato ufficialmente a Mixer, come già altre personalità del mondo dello streaming primo di lui. Di recente è tornato a pronunciarsi proprio sulla nuova piattaforma, e sul rapporto con il diretto rivale, cioè ovviamente il gigante Twitch.

"Mixer batterà Twitch" ha dichiarato Shroud, per poi tornare a precisare meglio un pensiero sempre più diffuso tra i suoi colleghi (ma non tra tutti). "Twitch è in circolazione da più tempo, perciò ci sono più utenti attivi. Di conseguenza in molti non pensano sulla lunga distanza, guardano le cose solo sul breve periodo".

Sarà una battaglia lunga, quella tra le due piattaforme, Shroud ne è convinto: per ora naturalmente Mixer sfigura rispetto a Twitch, ma più il tempo passeà maggiori saranno le risorse e gli esperti del settore che potrà accogliere, dunque il divario tra le piattaforme si accorcerà.

Questo ragionamento, ovviamente, è lo stesso alla base della "scommessa di Ninja", prima vera personalità importante nel mondo dello streaming e dell'eSport a passare a Mixer, non senza rischi. Ad oggi Twitch ha davvero pochi rivali a mettere in discussione il suo primato, ma tra un anno? E tra due? Anche voi pensate che Mixer possa battere Twitch, oppure semplicemente credete che possa ritagliarsi un suo spazio senza cancellare nessuno, come già YouTube e Twitch tra di loro in passato?