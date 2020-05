Nintendo Switch: questo falso viene dalla Cina e costa solo 80$, ma c'è un motivo

Dalla Cina sta per arrivare il PowKiddy X2, una di quelle classiche console che riprendono il design, i colori e le forme delle più celebri macchine sul mercato, ma fanno tutto fuorché far girare i giochi originali. Quindi se un qualche parente poco accorto sta per acquistare un Nintendo Switch che costa circa 80 dollari fermatelo: è un falso. Non è la macchina giusta per far girare Animal Crossing: New Horizons, Breath of the Wild o Mario Kart 8: Deluxe.

PowKiddy X2 riprende non solo i colori e il posizionamento dei controller di Nintendo Switch, ma ne emula anche alcune caratteristiche: è dotato, infatti, di uno schermo IPS da 7 pollici con una risoluzione di 1024 x 600, ha una batteria di 3,000 mAh in grado di reggere qualche ora di gaming portatile e può essere collegato ad un televisore attraverso l'uscita HDMI. Nessuna dock, però.

Peccato che tutto il resto, come i Joy-con estraibili, il touch screeen, ma soprattutto l'incredibile catalogo di Switch, manchi all'appello. L'ARM Cortex-A7 da 1.3 GHz è in grado di gestire qualche gioco del passato, ma nulla in grado di offrire l'esperienza data dalla console di Nintendo.

Viste, però, le similitudini, superficiali per un occhio allenato, con la console di Nintendo, in un periodo di acquisti compulsivi online, vi consigliamo di avvisare i parenti sprovveduti di questo rischio. Non vorremmo che al posto di regalare la console e il gioco del momento al cuginetto comprino (da Volpolo?) questo falso.