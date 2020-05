iPhone, il nuovo jailbreak consente di sbloccare anche i modelli più recenti

Il gruppo di hacker Unc0ver ha pubblicato un nuovo jailbreak di iOS che consente di sbloccare la maggior parte degli iPhone, anche quelli più recenti. Il tool consente di eludere tutti i controlli di sicurezza di Apple sul software che si sta installando sull'apparecchio, nonché di personalizzarlo in modi non previsti dalla casa di Cupertino.

Il nuovo jailbreak funziona con le versioni 11 di iOS e successive, inclusi gli apparecchi su cui gira iOS 13,5, rilasciato solo un giorno fa. Stando ad Apple attualmente il 94% degli iPhone ha installato iOS 12 o 13. Ciò significa che il nuovo jailbreak è utilizzabile su di una quantità smodata di smartphone: la maggior parte di quelli in circolazione.

Apple dovrà evidentemente fare qualcosa per provare ad arginare gli effetti devastanti del nuovo jailbreak, che potrebbe mettere a repentaglio la sua reputazione per ciò che concerne la sicurezza. Giusto recentemente Apple aveva avuto un problema con l'applicazione Mail che lasciava agli hacker un'autostrada per rubare i messaggi dai telefoni.

Il nuovo jailbreak sfrutta una vulnerabilità del sistema operativo scoperta da Unc0ver. Purtroppo non si sa ancora precisamente quale sia, ma è probabile che Apple sia già al lavoro per fare qualcosa in merito.