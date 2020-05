Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo regala 20 wallpaper per festeggiare l'uscita

Nintendo regala 20 bellissimi wallpaper di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Il motivo? Festeggiare degnamente l'uscita del suo atteso gioco di ruolo per Nintendo Switch. Oltre che porre l'accento sui bellissimi alberi creati dagli artisti di Monolith Soft.

Manca davvero pochissimo a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: la recensione è lì che scalpita e presto sapremo il giudizio definitivo su questo atteso ritorno. Per stemperare l'attesa, da qualche ora sono disponibili sul sito di Nintendo Italia 20 differenti wallpaper da scaricare gratuitamente. È vero che dovrete collegarvi con l'account Nintendo per poterli riscattare, ma per il download la grande N non richiederà nessun tipo di pagamento.

Per qualche ragione i Wallpaper sono stati divisi in tre categorie: Singoli e gruppi, Coppie e Altri. Ecco dove riscattarli: