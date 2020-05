Oppaidius Desert Island! è una visual novel erotica italiana a caccia di fondi su Kickstarter

Oppaidius Desert Island!, visual novel erotica dell'italiano Vittorio Giorgi, è alla ricerca di finanziamenti su Kickstarter per diventare realtà. In realtà al momento di scrivere questa notizia il gioco ha già raccolto 6004€ sui 4000 richiesti, quindi possiamo dare per certo che potremo giocarci. Comunque sia se siete tra i fan del genere e volete contribuire, siete i benvenuti.

Oppaidius Desert Island! è il terzo episodio di una serie iniziata con Oppaidius Summer Trouble, disponibile su Steam, e proseguita con l'episodio gratuito Oppaidius Tropical Cruise! Stando alla descrizione della campagna Kicsktarter, ci saranno più di duecento disegni fatti a mano e la colonna sonora sarà realizzata da prestigiosi compositori giapponesi. In totale la storia sarà composta da 30.000 parole.

Ci sono rischi per Oppaidius Desert Island!? A naso vi diremmo di no, dato che Giorgi ha già lanciato due visual novel nei tempi previsti, quindi non dovrebbe avere grossi problemi con la terza. Ora non manca che il link per la campagna:

Oppaidius Desert Island! su Kickstarter