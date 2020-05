The Last of Us 2, troppi nudi e scene lesbo, il gioco bannato in Medio Oriente

The Last of Us 2 è stato bannato in Medio Oriente per la presenza di troppi nudi e di scene lesbo. La politica dei contenuti dei paesi della regione MENA è chiarissima in merito e in qualsiasi opera d'intrattenimento sono vietate scene di nudo o contenuti LGBTQ+.

Per The Last of Us 2 si parla di relazioni tra persone dello stesso sesso, non tollerate dalle autorità locali. Per questo l'ultima fatica di Naughty Dog non sarà giocabile in: