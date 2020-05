Avengers: Endgame, ci sarebbe un errore nella continuity di Doctor Strange

I segreti e le curiosità di Avengers: Endgame non sono ancora finiti, a distanza di un anno esatto dal suo arrivo nei cinema di tutto il mondo. Ecco un nuovo presunto errore contenuto in quello che viene ritenuto attualmente il capolavoro di Marvel Studios, nel dettaglio un errore di continuity legato a Doctor Strange.

Lo Stregone Supremo in Avengers: Endgame compare solo nei momenti della battaglia finale: questo è noto a chi ha avuto modo di vedere e rivedere il film. L'errore nella continuity riguarda infatti la prima parte di Avengers: Endgame, quando i Vendicatori tornano nella New York del 2012 per recuperare le Gemme dell'Infinito. Hulk si reca dall'Antico, lo Stregone Supremo dell'epoca pre-Strange, e gli chiede la Gemma del Tempo.

Nel film si vede chiaramente l'Antico esitare, ma poi cedere la gemma quando Hulk rivela che nel futuro Doctor Strange aveva consegnato il potente manufatto nientemeno che a Thanos (Strange aveva già visto tutti i futuri possibili). A questo punto l'Antico commenta dicendo: "Strano, Strange dovrebbe essere il migliore di tutti noi". Dunque l'Antico avrebbe visto a sua volta il futuro: conoscerebbe Strange e il suo destino in anticipo, già nel 2012.

Ma allora perché nel film di Doctor Strange, ambientato nel 2016, l'Antico si rifiuta di addestrarlo e prenderlo come discepolo? Difatti Strange venne poi accettato solo per intervento di Mordo. Tutto ciò è in palese contraddizione con il comportamento dell'Antico nel 2012 di Avengers: Endgame, dato che non poteva nello stesso momento ignorare e conoscere il destino di Strange. Di certo non sono errori di questo tipo a privare di valore i film di Marvel Studios, ma la curiosità andava giustamente riportata e commentata. Voi cosa ne pensate?