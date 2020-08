FIFA 21: gameplay reveal e Q&A in diretta alle 17 su Twitch

Appuntamento speciale quello di oggi. A partire dalle 17, in diretta su Twitch, saremo live con FIFA 21. Inizialmente mostreremo il primo gameplay reveal pubblicato da EA proprio in quegli istanti e in seguito risponderemo a tutte le vostre domande sul gioco.

Con voi ci saranno Umberto Moioli e Luca Forte, che commenteranno le novità di questo nuovo capitolo di FIFA 21 e soprattutto risponderanno a tutte le vostre domande e curiosità di questa edizione di FIFA. Sapevate, per esempio, che Milan e Inter saranno esclusive?

Nonostante la stagione 2019/2020 non sia ancora finita, EA Sports sta già gettando le basi per il gioco del prossimo anno e oggi mostrerà tutte le novità di gameplay di questa nuova edizione. Se volete sapere come sarà il gioco, vi conviene cominciare a scrivere le domande qui sotto nei commenti.

