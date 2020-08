FIFA 21: Inter e Milan saranno presenti in esclusiva nel gioco di calcio EA

FIFA 21 mette a segno un notevole colpo nella guerra a suon di esclusive che si sta combattendo in questi anni sui campi di calcio virtuali tra le principali simulazioni del genere, assicurandosi la presenza in esclusiva di Inter e Milan all'interno del roster del gioco.

Questo significa che le riproduzioni ufficiali delle squadre di Serie A AC Milan e FC Internazionale dovrebbero essere presenti in esclusiva solo in FIFA 21, cosa che potrebbe lasciare uno spazio vuoto decisamente importante all'interno della concorrenza, ovvero PES 2021 (sebbene questo sia in verità solo un aggiornamento in attesa del capitolo next gen) e forse anche i successivi, visto che si parla di partnership pluriennale, anche se i dettagli precisi di questi accordi di esclusiva non sono ancora stati rivelati.

Vediamo dunque il testo dei due comunicati stampa giunti oggi da parte di Electronic Arts, questo per quanto riguarda l'Inter:

FC Internazionale Milano ed Electronic Arts hanno annunciato oggi una partnership pluriennale che permetterà a entrambe di offrire ai propri fan un intrattenimento innovativo e di prim'ordine.

"Questo nuovo accordo con Electronic Arts permette di offrire un intrattenimento di livello mondiale ai nostri tifosi, dentro e fuori campo" ha dichiarato Alessandro Antonello, Corporate CEO dell'Inter. "L'innovazione è il fulcro della nostra strategia e crediamo che collaborare con un leader dei videogiochi e degli eSport ci aiuterà nel nostro obiettivo di avvicinarci alle nuove generazioni amanti del calcio di tutto il mondo".

"Le partnership strategiche, con club come l'Inter, sono cruciali per la nostra vision di accrescere l'amore per lo sport e, in questo caso, il calcio globale in tutto il mondo attraverso esperienze interattive autentiche" ha dichiarato Nick Wlodyka, Vice President & GM di EA SPORTS FIFA. "L'Inter è uno dei club più iconici al mondo e noi non vediamo l'ora di offrire ai fan un'esperienza FIFA innovativa e interattiva nei prossimi anni".

L'avvio di questa partnership è già programmato: la prima partita, in campo o virtualmente, dell'Inter contro il San Lorenzo, uno dei 5 migliori club argentini, è prevista per il 19 agosto.

Questo invece è il comunicato relativo alla partnership tra FIFA 21 e AC Milan:

Oggi Electronic Arts (EA) e AC Milan annunciano una partnership pluriennale che consente a entrambi i brand di offrire al pubblico di tutto il mondo un intrattenimento innovativo e di prim'ordine. Per la prima volta nella storia dell'AC Milan, solo in EA SPORTS FIFA i giocatori avranno l'opportunità di vestire la maglia rossonera nell'iconico stadio di San Siro.

"Questa collaborazione con l'AC Milan testimonia il nostro impegno per offrire un'esperienza di interattività sempre più autentica agli appassionati di sport di tutto il mondo", ha dichiarato Nick Wlodyka, Vice President & GM di EA SPORTS FIFA. "Non vediamo l'ora di offrire ai fan del Milan, club di calcio altamente prestigioso e iconico, molti anni di nuove esperienze interattive."

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a EA SPORTS nella famiglia dell'AC Milan come partner premium. Questa partnership simboleggia il nostro impegno a diffondere esperienze interattive di livello mondiale per i nostri fan in tutto il mondo. Abbiamo trovato in EA SPORTS, leader di mercato nel mondo dei videogiochi, il partner perfetto per poter continuare a coinvolgere ed entusiasmare la prossima generazione dei fan rossoneri."

Attraverso Kakà e Andriy Shevchenko, leggende rossonere, EA SPORTS FIFA e AC Milan hanno mantenuto una forte relazione dentro e fuori campo per anni. L'AC Milan è attualmente uno dei più popolari club del videogioco.

In questa pagina, sopra e sotto la news, potete anche vedere i trailer di presentazione relativi a queste due importante partnership, che possono avere un peso veramente enorme nella guerra tra le simulazioni calcistiche del nuovo anno, considerando che Inter e Milan saranno presenti solo in FIFA 21. Nel frattempo, del gioco è comparso il primo video di gameplay qualche giorno fa.