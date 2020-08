PlayStation State of Play di agosto: Sony annuncia la data dell'evento PS5 e PS4

Lo State of Play di agosto ha infine una data: la nuova presentazione sulle novità PlayStation con giochi PS4 e PS5 ha finalmente una data e arriverà presto, già questa settimana, precisamente il 6 agosto 2020.

Appuntamento dunque per il 6 agosto 2020, ovvero questo giovedì, alle ore 22:00 italiane, con la presentazione ufficiale da parte di Sony PlayStation sulle novità relative alle sue console, in particolare con un lungo episodio di oltre 40 minuti dedicato a giochi PS4 e PlayStation VR, con qualche aggiornamento sui giochi PS5.

A dire il vero, in questo caso l'appuntamento sembra più incentrato su PS4 e PlayStation VR che su PS5, in base alla descrizione fornita da Sony, ma la console next gen non è affatto esclusa dalla presentazione: "Avremo alcuni aggiornamenti sui giochi PS5 per quanto riguarda giochi third party e indie che avete visto nella presentazione di giugno su PS5".

Questo fa pensare che quello che vedremo di PS5 il 6 agosto sia relativo a giochi che sono stati già presentati, a quanto pare, ma potrebbero emergere comunque notizie molto interessanti.

In ogni caso, si tratta di un evento di grosso calibro, considerando che durerà oltre 40 minuti, una durata piuttosto fuori dalla norma per uno State of Play, che solitamente rientrano nel range di 15-20 minuti salvo casi eccezionali come questo, dunque possiamo aspettarci davvero molte informazioni riguardanti PS4 e PlayStation VR, se non altro.

Ovviamente seguiremo l'evento in diretta, dunque l'appuntamento sarà per giovedì 6 agosto alle ore 22:00, magari un po' prima, anche direttamente sul canale Twitch di Multiplayer.it per vedere con noi la nuova presentazione sul mondo PlayStation da parte di Sony.

Quanto riportato conferma dunque le previsioni di Jeff Grubb sullo State of Play di agosto, anche se probabilmente tutti si sarebbero aspettati un evento completamente incentrato su PS5 invece che su PS4 e PlayStation VR. Questo significa che difficilmente, anche per questa settimana, avremo informazioni precise su data di uscita e prezzo di PS5, così come su nuovi giochi da annunciare, cosa che sgonfia alquanto anche i rumor sul presunto Silent Hill, a meno che non sia previsto un altro evento State of Play a breve.