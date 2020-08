Silent Hill su PS5, Konami stuzzica i fan su Twitter ma poi si scusa

Silent Hill verrà annunciato a breve per PS5? Molti dicono di sì, e Konami ha stuzzicato l'entusiasmo dei fan su Twitter pubblicando in un post l'audio dell'iconica sirena che si sente nel secondo capitolo della serie.

Ovviamente gli utenti hanno pensato a un indizio legato alla presentazione del nuovo Silent Hill per PS5 durante il prossimo State of Play, ma a quanto pare le intenzioni di chi si occupa dei social dell'azienda nipponica non erano queste, e così si è deciso di correre ai ripari con un messaggio di scuse.

"Calma, internet. Stavamo semplicemente guardando degli stream di Dead by Daylight e abbiamo pensato di condividere i rumori e le sensazioni di essere braccati", ha scritto Konami. "Non volevamo stuzzicarvi, solo offrirvi questo ricordo."

"Ci spiace di aver infiammato gli animi. Qualsiasi annuncio ufficiale verrà pubblicato prima sull'account di Silent Hill oppure presentato nel corso di un evento, non arriverà da noi. Siamo semplicemente dei fan che stavano rinvangando vecchie memorie. Non volevamo rovinarvi la giornata."

Naturalmente il fatto che l'account Twitter della casa giapponese non abbia negato la possibilità che Silent Hill ritorni a breve, con un annuncio ufficiale "nel corso di un evento", è abbastanza significativo. Teniamo le dita incrociate.