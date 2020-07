FIFA 21: il primo video di gameplay è comparso online e mostra Liverpool v Man. City

Su YouTube è comparso il primo video di gameplay non ufficiale di FIFA 21. Il video, che sembra essere stato registrato da una demo che EA Sports ha distribuito online, è stato pubblicato in maniera poco chiara dal canale FUT21News. Mostra una partita intera tra Liverpool e Manchester City oltre che alcune delle prime novità del gioco, in versione PlayStation 4.

Diciamo che le modalità di pubblicazione sono poco chiare perché in tutto il filmato compare un bollo con il nome di FCRoelie, presumibilmente l'utente al quale è stato rubato l'accesso, che però non sembra essere stato il responsabile di questo leak. Sarebbe, infatti, troppo semplice risalire a lui.

Visto che probabilmente il video avrà vita breve, vi consigliamo di dargli velocemente un'occhiata, in modo da poter notare le novità di questa edizione del gameplay come il dribbling agile e gli inserimenti creativi.

Da questo filmato si possono vedere anche i primi menù, oltre che una partita della Premier League come Liverpool contro Manchester City. Il primo trailer ufficiale e i primi dettagli di FIFA 21 sono stati, comunque, presentati solo pochi giorni fa e già dobbiamo avere a che fare con dei leak di questa portata.

Come vi sembra questa evoluzione del gioco?