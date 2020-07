Ghost of Tsushima: un bug consente di giocare completamente nudi

Un bug di Ghost of Tsushima consente di girare per l'isola senza vergogna, ovvero completamente nudi. In questo modo Jin potrà lanciare all'esercito mongolo il guanto di sfida più estremo, non solo perché sfiderà i colpi e le frecce nemiche senza protezioni, ma soprattutto perché non risentirà del clima gelido e dell'onnipresente vento dell'isola.

Quello scovato da un anonimo utente è un bug di cui Sucker Punch è a conoscenza. Sembra, infatti, che l'armatura che Jin indossa nel filmato introduttivo del gioco, conosciuta come Set Invasione, non venga più caricata dopo i primi istanti dell'avventura.

In questo modo un utente ha scoperto che pasticciando con il salvataggio del gioco con "Save Wizard" è possibile attivare tutto l'equipaggiamento presente in Ghost of Tsushima in maniera piuttosto semplice. Basta cambiare un parametro da falso a vero e si può persino far finta di aver completato le missioni. Con questo metodo è possibile anche aggiungere un Set Invasione nell'inventario. Una volta che proverete ad equipaggiarlo scoprirete che, non caricandosi correttamente, indossare quest'armatura lascerà Jin nudo, come mamma l'ha fatto.

E nel caso in cui vi stiate chiedendo come l'abbia fatto sua madre, la risposta è: più simile ad un Ken che a Rocco Siffredi. In altre parole non c'è nulla. Il risultato è comunque piuttosto esilarante, soprattutto considerando il tono serioso dell'opera e il vento che soffia incessantemente da quelle parti.

Non credete?