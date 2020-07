Marvel's Avengers su PS5 sarà in 4K/60FPS e sfrutterà il DualSense e l'audio 3D

In una recente intervista alla Rivista Ufficiale PlayStation, gli sviluppatori di Marvel's Avengers hanno detto che il gioco sfrutterà a fondo l'hardware di PS5. L'action di Square Enix, infatti, girerà in 4K e 60FPS, ma soprattutto sfrutterà il feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense e l'audio 3D della console.

Nonostante non sia ancora riuscito a fare breccia nei nostri cuori, Marvel's Avengers porta in dote un nome assolutamente di prestigio, in grado di garantirgli il massimo della visibilità. Quello che ancora manca è un po' di personalità in grado di regalare all'opera di Square Enix quel quid in grado di valorizzare la presenza dei Vendicatori.

Dal punto di vista tecnico, però, gli sviluppatori di Crystal Dynamics si stanno sforzando per sfruttare pienamente le macchine sulle quali pubblicheranno il gioco. Il prossimo settembre Marvel's Avengers arriverà su PS4, Xbox One e PC ma grazie allo smart delivery il gioco pienamente godibile anche su PS5 e Xbox Series X.

Sulla nuova console di Sony, oltretutto, l'obiettivo del team è quello di "sfruttare al massimo il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense e l'audio 3D della console. Dobbiamo ancora decidere esattamente come, ma aspettatevi di sentirvi nel bel mezzo dell'azione come mai prima d'ora" ha detto lo studio a PSU. Sulla console di Sony, poi, Marvel's Avengers girerà in 4K e 60 fotogrammi al secondo.

Basterà questo a rendere il gioco un must have?