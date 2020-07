One Piece, Carrot prende vita nel cosplay di mingming_cos

Oggi domenica 26 luglio 2020, e in via del tutto eccezionale, dedicheremo il cosplay giornaliero ad un costume tutto particolare, basato sì su One Piece (celebre manga e anime di Eiichiro Oda) ma anche su un personaggio che finora non vi abbiamo mai proposto: Carrot.

Proprio lei, il visone di tipo coniglio che vive a Zo e che fa parte dei moschettieri ed è anche un "uccello reale". Ricordate tutta la vicenda legata a Zo, a Whole Cake Island e a Big Mom, non è vero? Bene: la cosplayer mingming_cos ha deciso di dedicare la sua ultima fatica proprio a Carrot, realizzando un costume il più possibile fedele al personaggio originale.

Impresa non facile, se ci pensate, dato che Carrot è un coniglio antropomorfo, non un vero essere umano. Il risultato è però davvero notevole, Carrot sembra prendere vita nel costume in questione: dategli un'occhiata nell'immagine qui di seguito riportata. E poi se volete lasciate anche un commento: è gratis.

Prima di salutarci ricordiamo brevemente gli altri cosplay dedicati a One Piece che potrete trovare facilmente sulle nostre pagine, grazie all'elenco sottostante: